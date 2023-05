Venelased nõuavad rahvusvaheliselt alaliidult 73 miljonit eurot

Meie idapiiri taga pidanuks toimuma mullu meeste maailmameistrivõistlused, ent Ukraina sõja alguse järel otsustas Rahvusvaheline võrkpalliliit (FIVB) neilt turniiri ära võtta. VFV pöördus nüüd CASi, et nõuda sisse väidetavalt saamata jäänud 80 miljonit USA dollarit (ca 73 miljonit eurot).

«Jah, oleme CASile avalduse esitanud. Nüüd on kõik kohtunike kätes. Aga see võtab aega. Keegi oota kiiret lahendust,» ütles VFVi peasekretär Aleksandr Jaremenko portaalile TASS.

«FIVB saab kinnitada, et VFV pöördus CASi seoses 2022. aasta meeste MMi võistluspaiga muutusega,» seisis FIVB vastuses InsideTheGamesile. «Võitleme tugevalt selle vastu. Aga kuna protsess on veel pooleli, ei saa me rohkem kommentaare jagada.»