VIDEO ⟩ Naiste esireket rikkus keset suurturniiri veerandfinaali tahtmatult tennise etiketti

Matšis Jelena Rõbakina (WTA 6.) vastu oli käimas esimene geim, kui ühtäkki kõlas üle peaväljaku telefonihelin. Õige pea selgus, et see tuleb Swiateki spordikotist. Ähmi täis poolataril kulus veidi aega, et mobiil üles leida. Seejärel toimetas ta selle tribüünil olnud treenerile.