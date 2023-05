Madridi Reali peatreener võttis häbistava kaotuse vastu üllatavalt leebelt

«Vastased mängisid paremini ja väärisid võitu. Nad panid meid kohe algusest tugeva surve alla ja see töötas. Meil oli probleeme mängus ülesehitusega,» märkis Ancelotti. «Kaotus oli valus, aga selliseid asju juhtub. Meistrite liiga poolfinaalis on tugevad vastased.»

See tähendab, et Real jääb tänavu mõlema suure tiitlita. Koduses Hispaania kõrgliigas pole neil enam võimalik Barcelonat püüda. Veidi lohutust pakub karikavõistluste triumf.

«Me ei täitnud oma plaani. Aga pole mõtet draamat teha. See sama meeskond esines mullu väga hästi, samuti tänavu. Me ei jõudnud tänavu finaali, aga meie punt on teinud head tööd. Järgmisel aastal läheb kindlasti paremini,» arutles Ancelotti.