Hyundai avaldas plaani, kuidas täita Breenist vabaks jäänud koht

Lõuna-Korea autotootja võistkonda esindavad tänavu Rally1-klassis täiskohaga Thierry Neuville ja Esapekka Lappi. Kolmandat autot jagasid esialgus Dani Sordo ja Craig Breen, kelle eluküünal aga aprillis kustus. See tähendas paratamatult muutuste vajalikkust.

Kui Portugalis osales Sordo, ja tulevad Sardiinia ning Keenia etapid olidki talle mõeldud, siis edasise osas on otsad lahtised. Nimesid veel välja ei käidud, ent Abitebouli mõtted on pigem tulevikku suunatud.

«Esapekka ja Dani on hea kombinatsioon kogemusest ja kiirusest, kui olud klapivad ja suudame neile hea auto ette valmistada. See võtab maha pingeid, et tiimi peaks tooma veel kogenud sõitjaid,» arutles Abitebouli intervjuus DirtFishile.