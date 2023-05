Maailmarekordilise õhulennu teinud eestlane: arvatakse, et olen hullumeelne

Halliste suutis surfilauaga õhus püsida 6,6 sekundit kauem kui keegi teine maailmas. Tema sõnul aitasid rekordile kaasa tugev tuul, head tingimused ja tipptasemel võistlusvarustus. «See on täiesti uus lohe, mis lasti välja alles kuu aega tagasi. Sellel on eriline boost ja hang-time’i võime. Oma rolli mängis ka see, et valisin oluliselt suurema purje, kui muidu kasutatakse,» avaldas Halliste erakordse tulemuse tagamaid.