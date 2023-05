Sotsiaalmeedias levib aina rohkem reklaame ja petuskeeme, mis on mõeldud Eesti turule. Avalikkusele tuntud nimede ja nägude kasutamine on kujunenud normiks, kuid nüüd on sellesse kistud ka Eesti sportlased. Maarjamaa üks tuntumaid sportlasi Ott Tänak on oma nime ärakasutamist saanud tunda korduvalt.