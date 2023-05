Prantsuse lahtistelt eemale jääv Nadal teatas, millal kavatseb karjääri lõpetada

36-aastane hispaanlane soovis minna püüdma Prantsuse lahtistelt karjääri 15. tiitlit, kuid kahjuks ei saa teda seal näha. «Mina ei teinud seda otsust, mu keha tegi selle otsuse. Prantsuse lahtistel on võimatu mängida,» vahendab BBC Sport Nadali sõnu.

«Järgmine aasta saab olema minu viimane tuuril – see on minu idee. Kui ma praegu läheksin mängima, siis ei oleks see võimalik,» lisas 22 korral suure slämmi turniiri võitnud Nadal.