Tänaku sõnul on M-Spordil Portugali ralli järel piisavalt informatsiooni, et autot kiiremaks arendada

2019. aasta maailmameister näitas Portugalis kohati head kiirust, kuid pidi lõpuks piirduma neljanda kohaga ning tunnistas taaskord, et ei olnud oma autoga rahul.

Tänakul on nüüd Pumaga läbitud kaks kruusarallit ja sealt on kogutud vajalikke andmeid. Järgmised kuus rallit on samuti kruusarallid ning nüüd on nendeks võimalus auto paremaks saada.

«Ma ütleks, et see nädalavahetus andis meile autoga palju rohkem mõistmist ja ma ütleks, et insenerid on saanud piisavalt informatsiooni, et saame siit edasi minna. Kui pinnas on siledam, siis saame sõita heal tasemel, aga kui läheb karmiks, siis on meil veel palju puudu,» rääkis Tänak Motorsport.com-ile.

«Eelmisel aastal oleksime olnud heal positsioonil ja see olnuks hea stardikoht, aga aasta on möödunud ja kõik on heal tasemel ning me oleme maas. Peame lühikese ajaga tegema suure töö,» lisas ta.

Lisaks avaldas ta, et Mehhikost alates võeti auto käigukastil kasutusele uuendus, mis on aidanud.