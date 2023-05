Serviti võitis ka teise finaalmängu, pronksi selgitamiseks läheb vaja otsustavat mängu

Teise poolaja alguses jätkati võrdses heitluses, kus Põlva mehed hoidsid siiski kerget edu ning 41. minutil viskas Timmo tabloole seisu 18:15. Viljandi küll võitles, kuid Serviti püsis paari väravaga ees ja kümme minutit hiljem hoidis Henri Sillaste külaliste edu kolmeväravalisena.

Sarnase stsenaariumi järgi kulges ka matši lõpp, kus põlvakatel oli igale Viljandi käigule vastusamm olemas ja sellega kindlustati teisest finaalmängust omale 25:20 võit ja asuti finaalseeriat 2:0 juhtima. Juba kolmapäeval on neil kodupubliku ees võimalus kuldmedalid omale kaela riputada.

«Meeskond oli täna tubli ning tegelikult tegid ka vastased meie elu raskeks ja osutasid kõva vastupanu. Oli taas kuni viimase veerandtunnini väga põnev kohtumine, kuid minu arvamus on, et lõpus mängib treenituse tase ja seekord andis see trumbid meie kätte. Eks Põlvas kohtume jälle,» olid Serviti mängumehe, Jürgen Rooba esimesed muljed pärast mängu.