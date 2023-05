Eesti korvpalliliiga finaalis said viieaastase vaheaja järel taas kokku BC Kalev/Cramo ja Tartu esindusmeeskond, mis nüüdseks mängib Ülikool Maks & Mooritsa nime all. See tekitas kullamatši vastu elava huvi, avamäng pakkuski põnevust, aga lõppes ennustuste kohaselt. Kalev võitis 71:65. Postimees tegi Kalevi spordihallis mängust järgmised tähelepanekud.