Putin käskis Vene spordiametnikel võtta snitti Nõukogude Liidust

Venelaste plaani järgi osaleksid võistlusel Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Portaal Inside the Games kirjutab, et Putin andis peaministrile Mihhail Mišuštinile 1. juulini aega, et võistluse korraldamiseks vajalikud toimingud ära teha.

Putin süüdistas mai alguses rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide ametnikke, et nad kahjustavad olümpialiikumist ja rõhutas, et just konfliktide ajal peaks sport olema ühenduslüliks riikide ja inimeste vahel.

Initsiatiiv võistluse korraldamiseks tuli Venemaa spordiministrilt Oleg Matõtsinilt, kes rääkis taolisest ideest juba märtsis.

Hetkel pole teada, kas venelastel ja valgevenelastel õnnestub Pariisi mängudel osaleda. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on andnud soovituse, et Venemaa ja Valgevene sportlased tuleks neutraalsete sportlastena rahvusvahelistele võistlustele tagasi lasta. Nii mõnigi spordialaliit on nii ka käitunud.