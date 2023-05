Eesti ringrajasõitja Carmen Kraav alustab Euroopas debüüthooaega

BMW M2 CUP Saksamaa on DTM sarja (Saksamaa ringrajaautode meistrivõistlused) partnersari ning toimub DTMiga samadel nädalavahetustel. Prestiižikas DTM on populaarsuselt ja tuntuselt suurim ja enim jälgitud autospordisari Euroopas F1 järel, kus igapäevaselt külastab võistlusi kümneid tuhandeid pealtvaatajaid.

Kraavi sõnul on ta tänulik, et sai kutse osaleda selles sarjas. «Võimalus areneda Euroopas on kindlasti suur edasiminek. Kahel hooajaeelsel testil sain kätte esialgse tunnetuse autost ning tutvusin meeskonnaga. Sarjas panustatakse kogu tervikule ehk lisaks võidusõidule näiteks ka sportlase enesearengule, tehnilistele teadmistele ja suhtlusele meediaga. Esimesel hooajal loodan lihvida oma oskuseid ja õppida uusi Euroopa radu, sest konkurents on tugev. Sarjas osalevad ka võistlejad, kellel juba varasememad võistluskogemused GT3 ja GT4 klassides ning samuti erinevate vormelitega. Minu mentoriks on ringrajasõitja Tristan Viidas ja kuna tal on pikaajaline võistluskogemus Euroopa radadel, siis saan toetuda tema kogemustele ja nõuannetele,» lisab Kraav.