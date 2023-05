VIDEO ⟩ Karmid kaadrid: Hollandi jalgpallifännid proovisid tungida kallale Inglismaa tippklubi mängijate pereliikmetele

Nimelt on ühismeedias levivatelt videoklippidelt näha, kuidas mustade pusadega AZ fännid proovivad tungida West Hami fännide tribüünidele. Mis veelgi hullem, just selles sektsioonis istusid mängijate pereliikmed.

West Ham fan "Knollsy" protecting the family stand and fending off AZ ultras pic.twitter.com/C7XoXlxBBa

Kaklusesse sekkusid ka West Hami mängijad, kes panid tähele, et nende pereliikmed on ohus. Nad tõttasid samuti Hollandi fänne tribüünide juurest eemale tõmbama, kuid siis õnnestus lõpuks politseinikel ja turvatöötajatel olukorda sekkuda ning peagi saadi olukord kontrolli alla.

👊 Lucas Paquetá briga com torcedores do AZ Alkmaar, após eles invadirem área destinada aos familiares dos jogadores do West Ham. 🗞️ Reprodução | #colunadofla pic.twitter.com/IJPITpf7Au

«Mu pere vaatas mängu. Me olime nende pärast mures. Turvalisus on staadionil kõige tähtsam, eriti sellises olukorras ja me muretsesime oma perede pärast. See oli liiga avatud vastasfännidele. Õnneks suudeti nad peatada,» rääkis pärast kohtumist West Hami väravavaht Alphonse Areola.