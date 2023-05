Saaga ei lõppegi? Vutiklubi nõuab lennuõnnetuses hukkunud palluri eest 100 miljonit eurot valuraha

Vaidlus seisneb suuresti selles, et Cardiff arvab, et üleminek ei jõustunud, sest väikelennuk, millega Sala oli teel Nantes’ist Walesi kukkus 2019. aasta jaanuaris La Manche’i väina. Hukkusid piloot ja profijalgpallur.

Esmaspäeval teatasid Nantes'i advokaadid, et Cardiff on Prantsusmaa klubi kohtusse kaevanud ja nõuab 100 miljonit eurot. Walesi klubi usub, et nad peaksid saama kompensatsiooni selle eest, et Sala kunagi Cardiffi eest ei mänginud. Kohtuistung on määratud 22. juunile.