ÜLEVAADE ⟩ Seitse sõitjat, kes on Hyundai tiimi radaril

Pierre-Louis Loubet

Pierre-Louis Loubet. Foto: M-Sport

Kuigi Loubet on viimasel MM-etappidel vigu teinud, on ta ka näidanud, et tal on Rally1-autoga sõitmiseks vajalik kiirus ning seda tõestas ka kiiruskatse võit Portugali MM-rallil.

Tegemist pole kaugeltki valmis rallisõitjaga, kuid paljuski sobikski just see Hyundaile, sest meeskond väidab, et kavatseb ehitada vundamenti tuleviku jaoks. Loubet kasuks räägib, et ta on WRC-autoga teinud mõned stardid Hyundai B-meeskonna ridades.

Teemu Suninen

Teemu Suninen. Foto: Romain Thuillier/Hyundai Motorsport

Suninenil pole erinevalt eelmainitutest võistluskogemust Rally1-autoga, kuid ta on mitu aastat sõitnud WRC-autoga ning teeninud MM-rallidel kolm poodiumikohta.

Hetkel kuulub ta Hyundai hingekirja ja sõidab nende eest WRC2-sarjas. Suninen oleks Hyundai jaoks plug-in-and-play variant, kirjutab DirtFish. Kiiretel rallidel nagu Eesti või Soome saaks ta ilmselt suhteliselt hästi hakkama.

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Prantslane on pikaajaliselt seotud M-Spordiga, kuid kui Hyundai pakuks talle võimalust sõita Rally1-autoga, võib Fourmaux meelt muuta. Eelmisel aastal Fordi Rally1-autoga ebaõnnestunud on tänavu enda jaoks õnne ümber mänginud ning tõestanud on WRC2-sarjas.

Ta on endiselt sõitja, kes ei ole veel selgelt oma tippu saavutanud, ja Hyundai võib sellest pikas perspektiivis kasu saada.

Sami Pajari

Sami Pajari. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Noor soomlane näib eelkõige olevat Toyota radaril. Kui Hyundai suudaks noormehe konkurendi eest eemale napsata, võib see olla valus löök Toyota tiimipealikule Jari-Matti Latvalale.

2021. aastal juunioride maailmameistriks tulnud 21-aastases Pajaris on veel palju arenguruumi. Rally1-auto jaoks võib ta veel ehk toores olla, kuid ta on tänavu näidanud, et suudab võrdse tehnikaga Solbergi ja Greensmithi vastu saada. Selle tõestuseks WRC2-arvestuse kolmas koht Rootsist ja viies Horvaatiast.

Emil Lindholm

Emil Lindholm. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Kes oleks parem valik, kuid valitsev WRC2-sarja maailmameister? Lindholm avaldas eelmisel aastal oma meistritiitli suunas sõites paljudele inimestele muljet ja see on jätkunud ka 2023. aastal.