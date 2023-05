FOTO ⟩ Suusatäht andis poleemikat tekitanud verise pildi osas aru: ma olengi draamakuninganna

«Ma mängisin selle peale, et olen draamakuninganna,» selgitas Karlsson Rootsi ajalehele Aftonbladet aprilli lõpus avalikustatud pilte, kus tal voolas suust ja ninast verd.

23-aastase rootslanna sõnul polnud see aga nii dramaatiline, kui välja paistis.«Panin endale kepiga jalge vahele, kukkusin ninaga vastu maad,» selgitas Karlsson. Õnnetus juhtus Karlssoni kodukohas Östersundis viibides.

Sel nädalal sai ka teatavaks, et Karlsson, Maja Dahlqvist ja Linn Svahn on pärast aastast eemalolekut Rootsi koondise juurest taas rahvusesindusega liitunud. Nende naaberriigis Norras on murdmaasuusaäss Johannes Hösflot Kläbo liikumas vastupidises suunas ja astub koondisest välja ning loob oma eratiimi.