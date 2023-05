Kahekordne slämmivõitja sai uue dopingusüüdistuse

Mullu 21. oktoobril sai avalikuks Halepi USA lahtistel antud positiivne dopinguproov. Tema dopinguproovist leiti keelatut ainet roksadustaati. See aine kuulub keelatud ainete nimekirjas ühte klassi EPO-ga ning soodustab punaste vereliblede tootmist. Eelkõige suurendab see sportlase vastupidavust.

Alates möödunud aasta oktoobrist on Halep pidanud võistluskeelu all olema.

Nüüd kisti endine maailma esireket järgmisesse skandaali. Nimelt teatas puhta tennise eest seisev ühendus TIA, et Halep on saanud järgmise dopingusüüdistuse. Sedapuhku on tema bioloogilises passis avastatud kõikumisi, mis viitavad keelatud ainete tarvitamisele.