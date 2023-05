Poolfinaalis agressorriigi sportlase alistanud ukrainlanna: loodan, et see võit annab Ukrainale usku juurde

Kohtumise lõpus otsustas Kalinina austusavaldustest loobuda ja surus kätt ainult kohtunikuga. Hiljem selgitas ukrainlanna seda seika. «Me ei suru Venemaa sportlastega kätt. See pole mingi saladus, miks me seda ei tee. Nende riik tungis Ukrainale kallale. Jah, me oleme küll spordiareenil, aga kõike kasutatakse poliitiliselt ära. Mul pole isiklikult midagi Kudermetova vastu, aga tema riik on mulle vastumeelne,» kommenteeris Kalinina, kes pühendas selle võidu Ukrainat kaitsvatele inimestele.