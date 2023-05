Kirdi näpunäidete järgi harjutav Tugi põrutas kohe hooaja avavõistlusel isikliku rekordi

Kõige võimsamaks osutusid need naiste odaviskes, kus 21-aastane Gedly Tugi parandas isiklikku rekordit ligemale kahe meetriga.

Maarjamaal on naistest oda kaugemale visanud vaid Moonika Aava (61.42) ja Liina Laasma (63.65). Need on ka Tugi, kelle auhinnakapist võib leida nii U18 EMi kui ka U20 EMi pronksmedalid, järgmised verstapostid.