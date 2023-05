Hea enne Kuldliiga eel: vollekoondis pani ka teistkordselt lätlased paika

Ka peatreener Alar Rikberg tõstis tempomeeste panust esile. «Täna oligi eesmärk neid kasutada, sest kohe alguses oli näha, et just rünnaku poole pealt on mõlemad hoos. Nende füüsiline võimekus on hea ja täna nad lustisid ja mängisid päris targalt ja isuga. Ka mõlemad sidemängijad «toitsid» neid hästi ja loomulikult võib rahule jääda,» ütles peatreener. «Kui eile vedas meid punktide mõttes Stefan [Kaibald], siis täna Timo, ta oli hea ja ei jäänud ka vastuvõtul vahele.»

«Kõige rohkem meeldis mulle mõlema mängu kolmas geim. Eile see, kuidas me väga raskest kaotusseisust end välja võitlesime ja võitsime tasavägise geimi. Ja täna see, kuidas me alustasime pärast teise geimi kaotust, millise häälestusega. Teises geimis lätlaste mäng paranes, ka serv ning me ei saanud bloki-kaitset tööle. Aga kokkuvõttes kaks võitu ja saime neist mängudest täpselt seda, mida me tahtsime ning saan Kuldliigaks valmistuma hakata,» sõnas juhendaja.