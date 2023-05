Schumacheri nimi kadus F1-e stardirivist ühe mehe tõttu

Nimelt avaldas Micki onu Ralf Schumacher, kes töötab hetkel Saksamaa telekanalis Sky F1-eksperdina, et AlphaTauri tiimipealik Franz Tost soovis näha möödunud aastal tiimi juba kuulunud Yuki Tsunoda kõrval noort Schumacheri. Teadupärast täitis selle koha lõpuks hollandlane Nyck De Vries.

«Franz Tost oleks eelistanud teist sõitjat, sest ta teab, et F1-ga harjumine võtab aega kaks-kolm aastat. Ja turul vaba olnud sõitja oli Mick. Mick Tsunoda kõrval oleks olnud loogiline,» rääkis Schumacher portaalile formel1.de.

See plaan lendas väidetavalt vastu taevast ühe mehe pärast. «Siis tuli Helmut Marko, kes ei soovinud seda isiklikel põhjustel näha. Tal tundub olevat probleem Schumacheri nimega, kuigi mul on temaga head suhted. Aga tal paistab olevat probleem Mickiga. Muud moodi ma ei oska seletada, miks see ei töötanud,» rääkis Schumacher.