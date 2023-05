Latvala vihjas, millal teda võib taas sõitjana WRCs näha

Latvalal on töökohustuste tõttu aega rallisõiduga vähem tegeleda, kuid seda enam on ta hakanud võistlema ajalooliste rallimasinatega. Näiteks mullu osales ta võistlejana viiel rallil, millest oma klassis võitis kolm. Kahel ülejäänul lõpetas tema võistluse tehniline probleem.

«Ma arvan, et mu elu tiirleb ralli ümber. Ma olen olnud seotud orienteerimuseiga, suusatan ja sõidan lumesaaniga, aga täiskasvanuna pole ma teistel aladel võistlemist alustaund. Nüüd on golfivõistlus, mis on tulmas ja kus ma lubasin osaleda. Olen varem ühel käinud,» rääkis Latvala Ilta-Sanomatele antud intervjuus.

«Ma olen öelnud, et ma sõidan enne 40-aastaseks saamist Soome MM-rallil Rally1-autoga. Pole välistatud, et see võib juhtuda juba sel suvel. Perioodiks on aastad vahemikus 2023-2025. Sellel ajal see juhtub,» avaldas Latvala.