VIDEO ⟩ Barcelona mängijad tänasid tiitlivõidu järel Vene fänne: teie olete samuti osa sellest edust

Barcelona jalgpalliklubi kindlustas eelmisel nädalal pärast 2019. aastat esimese Hispaania meistritiitli, kuid meeskonna turundustiim on küll suutnud endale jalga lasta.

«Teie olete samuti osa sellest edust. Aitäh, et hoidsite pöidlaid pihus ja andsite meiele oma energiat,» rääkisid videos Alejandro Balde ja Sergi Roberto, tänades spetsiifiliselt just Venemaa fänne.

Kuna tegu on Venemaa spordikanaliga, spekuleerisid mõned inimesed, et tegu võis olla võltsitud videodega. Samas Poola portaal Fakt rõhutas oma allikatele tuginedes, et tegu võib olla tõeliste salvestistega, sest reedel filmiti mängijatega turundusvideosid.