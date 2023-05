Eesti tippujuja maitses võidurõõmu Monaco printsi silme ees

Mare Nostrumi tuur on maailma tippujujate seas vägagi hinnatud mõõduvõtt, sest kolm võistlust on paigutatud ühe nädala sisse. Tuur algas eelmisel nädalavahetusel Prantsusmaal, seejärel võistlesid ujujad Hispaanias ning sellel nädalavahetusel panevad tuurile punkti Monacos.

23-aastane Zirk võidutses Monacos 400 meetri vabaujumises läbides distantsi hooaja tippmargiga 3.50,24. «MM-ini on jäänud 10 nädalat, et selle pilguga vaadates on vabaujumise tulemused päris soliidsed,» rääkis eestlane, kellele pani kuldmedali kaela Monaco prints Albert.

«Väga lahe, et ta käib kohalikel spordivõistlustel ning toetab sportlasi ja korraldajaid. Ta on reeglina igal aastal siin kohal ja nii ka tänavu,» lisas Zirk.

Tom Rushtoni hoolealuse jaoks on Mare Nostrumi tuur kulgenud üles-alla. Avaetapil Prantsusmaal teenis ta hõbemedali, Hispaanias jäi tema parimaks seitsmes koht ja nüüd naases Zirk taas poodiumile. «Pean endale meelde tuletama, et MM-ini on veel tükk aega ja oleks väga imelik, kui ma praegu väga kiireid aegu näitaksin,» analüüsis Zirk.