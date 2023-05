Kohila poiste treener: nad pole rassistid, nende suured iidolid on NBAs mängivad mustanahalised

«See oli täiesti tavaline mäng, kuid me ei eita, et toimus rassistlik solvamine. Samas sai see alguse vastasmängija solvavast käitumisest meie mängija suhtes. Ta tegi ühe meie mängija kehakaalu kohta solvavaid märkusi. Veidi hiljem pani see vastasmängija meie mängijale korvpallikeeles «kulbi» ning seejärel tegi korvpallimängu juurde mittekuuluvaid häälitsusi,» alustas reede õhtul toimunud konflikti tekkimise kirjeldamist Kohila SK U12 poiste võistkonna treener Kaur Heinaru.