Kaia Kanepi lõpetas Prantsusmaal neljakuise põua

Tasub aga märkida, et viimati suutis Kanepi maailma edetabelis esisajasse kuuluva mängija seljatada enam kui neli kuud tagasi, kui oli Austraalia lahtiste soojendusturniiril üle ungarlannast Anna Bondarist.

Pärast seda on Kanepi küll kahel puhul võidurõõmu mekkinud, kuid need on tulnud 227. ja 500. tabelireal asunud tennisistide üle.