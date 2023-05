Viis geimi mänginud Eesti sai napi võidu. Peatreener: oluline oli hästi lõpetada

Peatreener Alessandro Orefice ütles, et tema jaoks on tähtis hästi lõpetamine. «Minu jaoks on oluline, et me suutsime selle mängu hästi lõpetada. Sama kehtib trennide kohta, mille algus võib olla kehv, ent alati saab selle heaks pöörata. Asi on lõpuks suhtumises, raskeid hetki tuleb ikka ette, tähtis on neist välja tulla. Kahes esimeses geimis olin vihane, meie keskendumine polnud päris õige ja me ei mänginud oma taset välja. Sellega peame me tööd tegeme, sest alati ei saa viimase geimiga kõike heaks keerata, peame varem agressiivsemalt tegutsema. Aga olen täna rahul, et halva alguse heaks pöörasime,» sõnas peatreener.