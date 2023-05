Eesti tüdrukud võitlesid kõvasti, kuid selgetest kaotustest polnud pääsu. Peatreener: vahel tuleks treenida-mängida poistega

Küsimus ei ole tulemustes. Laupäeval kaotati selle vanuseklassi valitsevale maailmameistrile Hispaaniale 0:6, enne seda tiitlikaitsjale Saksamaale 0:5 ning käesoleval võistlusel Hispaania kõrval poolfinaali jõudnud Šveitsile 0:4. Eesti ja tippude tasemevahe on olemas, küsimus oli muus. Võistkond ei lagunenud üheski mängus ja võitles lõpuni. Koduse alaliidu soov oligi, et mängitaks väärikalt. See soov täideti, sest väiksema pingutuse korral olnuks skoorid tublisti hullemad.