Kuulsusejanu nimel lennuõnnetuse põhjustanud olümpiasportlast ähvardab 20-aastane vanglakaristus

2021. aasta septembris laadis Jacob Youtube’i video, kuidas ta lennukiga lendab. Ühel hetkel läks lennukimootor väidetavalt rikki ning Jacob hüppas õhusõidukist langevarjuga välja. Kogu selle aja filmis ta end. «Olen nii õnnelik, et jäin ellu. Proovin aru saada, mis just juhtus,» sõnas ta pärast maa peale jõudmist.

Nüüdseks on selgunud, et tegu oli näitemänguga, mille eesmärk oli koguda videole vaatamisi. Praeguseks on seda klippi vaadatud üle 4,2 miljoni korra. Küll aga on nendel vaatamistel kõrge hind. Järgnevate nädalate jooksul tuleb mehel astuda kohtu ette, kus teda ähvardab 20-aastane vangistus.