Hyundai tiimipealik avaldas, kui palju nad Toyotast maas on

«Teame, et Kalle Rovanperä on väga kiire sõitja ning kui ta edestas meid laupäeval minutiga, siis oli sealt raske tagasi tulla. Ma ei saa sellega rahul olla, sest vahe on liiga suur. Peame vaatama, kuidas saada auto kaks või kolm kümnendikku kilomeetri kohta kiiremaks. See ei ole lihtne ülesanne,» lausus Abiteboul.