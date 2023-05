Pika ninaga jäänud Mikkelsen loodab uuele võimalusele

Mikkelsen oli möödunud hooaja lõpus lähedal kokkuleppele Hyundaiga. Lõuna-Korea autotootja jättis norralasele mulje, et meeskonnas vabaks olev koht on tema, kuid palkas viimasel hetkel hoopis soomlase Esapekka Lappi. Mikkelsenile läks otsus kalliks maksma, sest tal oli laual ka teisi pakkumisi, millest mees Hyundai huvi tõttu loobus.

«Arvan, et enamik sõitjaid on sellest kohast huvitatud. Muidugi olen ka mina üks neist, kuid praegu pole uudiseid kuulda olnud. Olen kindel, et nad võtavad aega ning vaatavad, kes on neile tulevikuks parim valik,» ütles Mikkelsen DirtFishile.

Kuigi Hyundai käitus eelmise hooaja lõpus Mikkelseniga inetult, ei arva norralane, et keegi talle midagi võlgu oleks. «Ma ei ütleks, et nad mulle võlgu on, kuid jah, mulle lubati eelmisel aastal midagi. Lõpuks seda ei juhtunud. Kuid see juhtus teise juhtkonna all, nüüd on seal uued mehed. Kuid nad ei ole mulle võlgu,» lausus Mikkelsen.