Naisreporter kirjeldas mängijat: suur mees suure peenisega

«Suur mees suure peenisega, 191 sentimeetrit, 143 kilogrammi. Tal on lootust koheselt mõju avaldada, sest suudab vastaseid survestada,» lausus Condon oma analüüsis.

Mõistagi teenis Condoni sõnakasutus sotsiaalmeedias tähelepanu. «Mängijate analüüsid on 2023. aastal ikkagi väga detailitäpsed,» naljatas üks kommenteerija.

Ajakirjanik selgitas hiljem sotsiaalmeedias, et tegu oli sõnavääratusega. «Ma ei oleks pidanud niimoodi ütlema. Tahtsin öelda, et ta on suur kutt,» lausus Condon.