Eesti laskesuusakoondise järgmine peatreener tuleb Austriast

Alaliit kirjutab pressiteates, et Lindinger on pikaaegse kogemusega treener ja sporditeadlane, kes on töötanud nii Austria, Norra kui ka Rootsi murdmaakoondiste juures. Aastatel 2011–2012 treenis Lindinger koos toonase peatreeneri Wolfgang Pichleriga Venemaa laskesuusatamise naistekoondist. Samuti on ta juhendanud valgevenelasest neljakordset olümpiavõitjat Darja Domratševat.