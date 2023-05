Aegade edukamaid sprintereid otsustas karjäärile joone alla tõmmata

38-aastane sprinter tegi uudise teatavaks Giro d'Italia pressikonverentsil. «Jalgrattasõit on olnud minu elu keskmes 25 aastat. See on õpetanud mulle palju elu, pühendumise, truuduse, ohverduste ja järjepidevuse kohta – kõik tähtsad elemendid, mida kavatsen nüüd isana edasi pärandada,» sõnas ta.

«Täna on minu poja Casperi viies sünnipäev; kuna Girol on puhkepäev, saan selle päeva temaga veeta. Minu jaoks on oluline igal tema sünnipäeval ja koolikontserdil kohal olla – minu jaoks on oluline tema jaoks olemas olla,» lisas britt.