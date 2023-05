Esmakordselt WTA-kvalifikatsioonikadalipust läbi murdnud eestlanna järgmist sammu veel astuda ei suutnud

Teiseski setis oli Malõginal probleeme oma servigeimi hoidmisega – esimesed kolm läksid kõik vastasele –, küll hoidis teda elus tõsiasi, et eestlannal õnnestus kahel puhul Birelli palling murda.

Birelli lõi mängus 1 ässa ja tegi kõigest 1 topeltvea, Malõgina vastavad numbrid oli 0 ja 3. Esimese servi protsent oli mõlemal sama (65%), kuid austraallanna võitis oma pallingul rohkem punkte (54% vs. 48%). See vahe oli veelgi suurem teisel servil (57% vs. 36%).