Mainekas ralliportaal: Breeni asendaja on sama hästi kui paigas

Suninen kuulub juba praegu Hyundai ridadesse, kuid on viimased poolteist aastat keskendunud nende Rally2-programmile. Küll õnnestus tal möödunud aasta lõpus testida ka Hyundai i20 N Rally1-autot.

Portugali MM-ralli järel tunnistas Suninen, et tema teada olid tema võimalused Breeni koht endale saada 50-50.

«Sain eelmisel aastal autot kaks päeva testida, nii et mul on mõningaid kogemusi ja ma olen valmis sammu edasi tegema. Ma arvan, et mul võiks olla hea võimalus teha teste ja tulla siis rallidele,» rääkis Suninen toona.