Eesti ja Soome MM-rallid alustasid ajaloolist koostööd

Kampaania «Battle of the Champions» nime all müüki tulnud rallipassid tagavad pääsu nii 20. juulil algavale Rally Estoniale kui ka 3. augustil startivale Soome rallile.

«WRCs käib 51. hooaeg, aga varem pole ajaloos kaks riiki sellisel kujul koostööd teinud. Idee küpses meil üle aasta, kuid nüüd tegime selle teoks. Valisime kampaania nime kahe maailmameistri – Ott Tänaku ja Kalle Rovanperä – järgi, kes on ka praegu MM-tiitli konkurentsis,» rääkis Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe.

Kui osta rallipassid eraldi, läheks need fännile maksma 160 eurot ehk praeguste hindade juures oleks võit 11 eurot. Uue rallipassiga pääseb mõlemas riigis vaatama kõiki kiiruskatseid.

Kas see Soomes logistiliselt võimalik on, ei osanud Hõbe öelda. «Kuid Rally Estonial on sel aastal kiiruskatsete ülesehitus selline, mis võimaldab inimestel kõik ära vaadata. Laupäeval ja pühapäeval sõidame ennelõunal katsed kaks korda läbi, samamoodi ka pärastlõunal,» selgitas Hõbe.

Rallifännidele pakub soodustust ka Tallink, kellel on mõlema suurvõistluse tarbeks eripaketid. «Nad teevad head hinda mitte ainult fännidele, vaid ka tiimidele. M-Sport broneeris just laevapileteid ning oli ülitänulik. Väiksema rahakotiga tiimile on see päris suur soodustus,» lausus Hõbe.

Mis saab aga Rally Estonia tulevikust, on praegu lahtine, sest järgmiseks hooajaks pole Eesti MM-etapil WRCga lepingut sõlmitud. «Meie soov on sõlmida kokkulepe enne järgnevat aastat. Sooviks sõlmida kolme-nelja-aastase koostöö, mis meil eelmisel aastal laual oli. Oma sisult pole see pakkumine kuhugi kadunud,» ütles Hõbe.