BMW M2 CS Racingu sarjas sõidetakse autodega, millel on kuuesilindriline mootor, mis arendab 365 hobujõudu. Kuigi eestlanna jaoks on see täiesti uus sõiduriist, siis hooajaeelsed testid lisasid enesekindlust.

«Minu ootus on sõita võimalikult kõrgetele kohtadele. Aga peamine eesmärk on saada selgeks ringrajad, sest kõik kuus Kesk-Euroopa rada on minu jaoks uued,» selgitas Kraav, kelle mentor on teist aastat järjest Eesti autosportlane Tristan Viidas.