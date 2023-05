Tennisetäht saatis vene keelt rääkinud ema tribüünidelt minema

Briti ajaleht Express kirjutab, et Itaalia lahtiste poolfinaalmatšis Tsitsipase ja Medvedevi vahel leidis aset vahejuhtum, kus kreeklane käskis oma emal keset mängu väljaku ääest lahkuda.

Tsitsipase ema istus tema sugulastele reserveeritud alas ning rääkis seal Vene keeles. Kreeklasele see ei meeldinud. Olgu mainitud, et nii Tsitsipase ema kui ka Medvedev on mõlemad venelased.