Madridi Real jäi Euroliiga veerandfinaalseerias Partizaniga taha 0:2 ja ees ootas kaks mängu Belgradi karukoopas. Tänaseks teame, et Real võitis viis järgmist mängu ja krooniti Euroliiga võitjaks. Eesti liiga finaalseerias on seis samuti 2:0, kuid siin paraku ei löö kaasa Real. Siin on raske näha, kuidas tagaajaja ühegi võidu kätte saaks.