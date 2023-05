AMETLIK ⟩ Legendaarne autotootja taasliitub F1ga

Honda lahkus F1-sarjast ametlikult 2021. aasta lõpus, kuid tegelikkuses tehakse endiselt koostööd Red Bulliga, kellele antakse tehnilist tuge 2025. aasta lõpuni.

Pärast seda, kui 2026. aasta uued mootoriregulatsioonid said paika, oli Honda üks neist autotootjatest, kes kohe huvi üles näitas. Nüüd teatatigi, et 2026. aastast hakatakse mootoreid tarnima Aston Martinile.

Honda tegevjuht Toshihiro Mibe rõhutas pressiteates, et just uued mootoriregulatsioonid on need, mis meelitasid Jaapani autotootja tagasi. Ta kiitis sarja püüdu saada üha jätkusuutlikumaks ning avaldas usku, et uued regulatsioonid võiksid sobida Hondale väga hästi.

«Meid ühendab ühine kirg, sihikindlus ja järeleandmatu ambitsioon olla rajal edukas. Honda on ülemaailmne titaan ja nende edu mootorispordis on pikaaegne ja muljetavaldav,» sõnas Aston Martini omanik Lawrence Stroll.