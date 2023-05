Venelasi vihastanud Lewandowski jäi alatu rünnaku ohvriks

Nimelt toimus möödunud nädalal vahejuhtum, kus Barcelona mängijad Sergi Roberto ja Alejandro Balde tänasid Venemaalt pärit fänne nende toe eest. Video sellise sõnumiga postitati Venemaal Hispaania kõrgliiga ülekandeõiguseid omava Okko Sporti ühismeediasse.

Kui Lewandowskilt selle kohta päriti, siis oli ta kriitiline.

«Ma sain sellest salvestusest mõni aeg hiljem teada ja olin pehmelt öeldes väga üllatunud selle üle. Ma küsisin klubilt selle olukorra kohta ja ma tean, et see ei ole nende ametlik positsioon, vaid see öeldi välja kohtumisel La Liga ülekandeõiguseid omava meediafirmaga,» seletas Lewandowski Interiale antud intervjuus.

«Sellistes olukordades sa tihti ei teagi, kellega räägid. See ei ole muidugi vabandus, sest ilmselgelt mingit asja ei aetud korda ja seetõttu oli tulemus väga halb,» lisas ta ja lubas, et klubi veel tegeleb juhtunu kordaseadmisega.

Selle sõnavõtu peale ärritusid jällegi venelased, kes Lewandowskit kohe karmilt ründama hakkasid.

Näiteks portaal sport24.ru kirjutas, et Lewandowski on «Venemaa kõige vihatum jalgpallur». Seal meenutati, et ta on Poola koondise kapten, kes keeldus möödunud aasta märtsis MMi play-off’is Venemaaga mängimast. «Ainult argpüksid käituvad nii. Ta rikkus oma nime jalgpallis igavesekes,» vahendas portaal endise Vene jalgpalluri Oleg Romantsevi sõnu.