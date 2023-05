Jõest leiti jalgpalluri laip. Tema surma katab saladuseloor

Nõnda asusid korrakaitsjad otsima jalgpallurit Avia jõest ning eile kirjutas Ourense ajaleht La Region, et Mitogo elutu keha leitigi Avia jõest. Mehe surmapõhjust pole seni avaldatud.

Mitogo on endine Ekvatoriaal-Guinea koondislane, kelle klubikarjäär on möödunud Hispaania madalamates liigades. Kõige kõrgemaks tasemeks on tal seni jäänud Hispaania esiliiga. Koondise eest sai ta aastatel 2010–2016 kirja kuus mängu.