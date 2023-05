100 miljonit eurot maksnud jalgpallur filmis jõusaalis rumala video: mida kuradit sul viga on?

See video häiris Swolli, kes ongi enda missiooniks võtnud kritiseerida jõusaalides esinevat toksilist käitumist. «Sa näed, et inimene teeb trenni ja proovib olla parim versioon endast. Tema tagaotsa on näha, aga mida teed sina? Sa filmid teda, postitad selle sotsiaalmeediasse ja naerad selle üle. Päriselt?» alustas Swoll.