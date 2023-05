Vormelilegend: rallimehed jätavad F1-sõitjatest amatööride mulje

Karjääri jooksul 13 F1-etappi võitnud ning 62 korral poodiumile jõudnud Coulthard rääkis kogemusest lähemalt Formula For Success taskuhäälingus.

«Sõitsin Soome tšempioni Kalle Rovanperäga. Ta on 22, aga näeb välja nagu 15. Kuid ta on juba maailmameister. Sõitsime seitse kilomeetrit ühes suunas ning pärast sama rada pidi tagasi,» alustas Coulthard.

«Usaldasin teda täielikult, kuid ma pole kunagi varem nii palju kartnud. Sõitsime kruusal ning ümberringi olid puud. Ma pole kunagi tahtnud, et miski kiiremini lõpeks,» jätkas Coulthard.

Endise Williamsi, McLareni, Red Bulli sõitja sõnul on rallimehed hulljulged tüübid. «Nad on nii talendikad. Nende oskused on sellisel tasemel, mis jätavad F1-sõitjatest amatööride mulje,» ütles Coulthard.