JÄÄHOKI MM ⟩ Kas Soome tõuseb tuhast ja kihutab taas võiduka lõpuni?

Kui kolmes veerandfinaalis on soosikud selged, siis just Kanada ja Soome homme õhtul toimuv mäng tõotab tulla käimasoleva MMi üks põnevamaid. Soome suutis seitsmest alagrupimängust võita viis, ning kuigi võitude ja kaotuste suhe on neil Rootsiga sama, on Rootsil kaks punkti rohkem. Nii lõpetasid nad alagrupi USA järel teisena.