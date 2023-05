Pariis kavatseb olümpiaks kaotada kõik kodutud

Prantsusmaa ajaleht Le Monde kirjutas kolmapäeval, et valitsus on andnud kohalike omavalitsuste juhtidele ülesandeks luua vastuvõtukeskused, kuhu kodutud kõigepealt viidaks ning siis leitaks neile kolme nädala jooksul püsiv elukoht. Erinevad abiorganisatsioonid on väidetavalt skeptilised.