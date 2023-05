Eesti koondislasel on võimalik terve hooaja trash-talk'inud tiimikaaslane viimaks paika panna

Eesti ja Soome on omavahel kohtunud 66 korda, neist 34 on võitnud eestlased ja 32 soomlased. Viimati mängiti omavahel eelmise aasta juulis kontrollkohtumisi, siis said põhjanaabrid kaks 3:0 võitu.

Soome 14 mängija sekka pääses ka üks Allikuga samas klubis pallinud mees, temporündaja Severi Savonsalmi. «Tegu on äärmiselt enesekindla tüübiga, kes terve hooaja trash-talk'is mulle Eesti suunas, sest viimati nad meid kahel korral võitsid. Aga meeskonnakaaslasena on sellise ensekindla mängija kõrval hea olla, karakterina ta mulle väga meeldis. Tean ka, et tema ja Soome esiside Fedor Ivanov on parimad sõbrad ja ta saab keskele ka päris palju tõsteid,» alustas Allik kõige tuttavamast mehest. «Ülejäänud tempod on üsna noored ja seda ei oska öelda, kes põhirolli kandma hakkab.»