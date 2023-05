Suure südamega kapten! Vanameister Toobal kogub lahkumismänguga heategevuseks raha

«Laupäeval tulen mina koos Rait Rikbergiga Tartus viimast korda võrkpallirahva ette, et anda teatepulk üle uuele generatsioonile. Mina olen saanud terve oma senise elu teha seda, mis mulle kõige südamelähedasem – mängida võrkpalli. Aga on inimesi, kes ei saa selliseid valikuid elus teha, sest neile pole tasuta kättesaadav isegi kõige iseenesestmõistetavam asi – hingamine. Need on inimesed, kes põevad tsüstilist fibroosi.