Paide Linnameeskond lõpetas Voolaiuga koostöö

Tänavune Premium liiga hooaeg on aga alanud Linnameeskonnale konarlikult ning pärast 14 vooru on klubi liigatabelis seitsmendal kohal.

«Tippspordis on selge, et võetud ülesannetega kaasneb vastutus ning jalgpallimaailmas toob see paratamatult sageli kaasa vajaduse teha selliseid otsuseid, nagu oleme täna teinud,» kõneles Veskimäe. «Jalgpalliklubi peatreeneri töö iseärasus on paraku selline, et ühel hetkel kõik klapib, pakud kõigile üha uusi imelisi emotsioone. Järgmisel hetkel aga avastad, et ehkki paned oma töösse kogu südame, ei klapi asjad ikkagi. Mõnikord õnnestub hea hoog taastada, sageli aga suurest tahtmisest ja tugevast pingutusest hoolimata seda ei juhtu.»